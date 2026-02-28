Bocale, torna l’illuminazione nella zona pescatori: ‘Grazie al consigliere Cuzzocrea’

'Ringrazio Enel X per la disponibilità e per aver dato, ancora una volta, dimostrazione di efficacia e competenza", le parole di Pino Cuzzocrea

A Bocale è tornata l’illuminazione pubblica nella zona pescatori, allo Scalo. Un intervento atteso da mesi, dopo diverse segnalazioni rimaste senza risposte concrete.

A sottolinearlo sono gli stessi pescatori della zona, che in più occasioni avevano chiesto il ripristino delle luci per mettere fine al buio che da tempo interessava l’area. La svolta è arrivata in questi giorni, con l’intervento che ha riportato la normalità.

I pescatori hanno voluto ringraziare il consigliere comunale Pino Cuzzocrea, indicato come riferimento istituzionale che ha seguito la questione e ha dato pronta risposta alle richieste del territorio.

«Il ruolo di chi amministra è questo: dare risposte rapide ed efficaci alle segnalazioni e alle criticità che i cittadini ci rappresentano», ha dichiarato Cuzzocrea. «Ringrazio anche Enel X per la disponibilità e per aver dato, ancora una volta, dimostrazione di efficacia e competenza».

Un intervento semplice ma significativo, che restituisce sicurezza e vivibilità a una zona frequentata quotidianamente da lavoratori e residenti.