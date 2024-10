Covid, un nuovo ricovero al GOM di Reggio

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 137 soggetti.

Nessuno è risultato positivo al test.

A seguito di un ricovero effettuato nelle ultime ventiquattro ore, sono 3 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive.

I pazienti accolti finora dal G.O.M. sono 99 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 105 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 16 (altri tre decessi si sono verificati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti clinicamente guariti sono 80.

La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, in particolare si ricorda di rispettare la distanza interpersonale nonché di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti.

Per informazioni o in caso di sintomi sospetti si esorta a non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.