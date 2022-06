Covid, a Reggio 238 positivi. Il bollettino

1 decesso in Calabria nelle ultime 24 ore. Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3177405 (+4.235). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 399085 (+838) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3412 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59408 (59090 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23057 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23008 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82576 (81460 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 719 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40967 (40734 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2734 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2694 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 143412 (142626 guariti, 786 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 842 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39227 (39054 guariti, 173 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 202 positivi di cui 2 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi.

L'Asp di Vibo Valentia comunica nel setting fuori regione si registrano 1 nuovo caso.