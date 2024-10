Covid, 2 decessi a Reggio Calabria. e 564 positivi Il bollettino

8 gli decessi in Calabria. Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.615.164 (+8.188). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 286.576 (+1.766) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.278 (78 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.090 (30.843 guariti, 247 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30.585 (131 in reparto, 5 in terapia intensiva, 30.449 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.595 (37.620 guariti, 975 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.975 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.611 (24.413 guariti, 198 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.314 (123 in reparto, 7 in terapia intensiva, 14.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 101.338 (100.651 guariti, 687 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16.103 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.085 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.562 (16.403 guariti, 159 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 550 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 228 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.