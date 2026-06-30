Reggio nella morsa del caldo: è allerta bollino arancione

Oggi e domani temperature percepite oltre i 36 gradi. Il bollettino del Ministero della salute. Cosa fare e i comportamenti da evitare

L’estate in riva allo Stretto inizia a fare sul serio e la morsa del caldo degli ultimi giorni lo ha ampiamente dimostrato, lasciando presagire un inizio di stagione decisamente rovente. La conferma dell’impennata termica arriva direttamente dall’ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute: nelle giornate di oggi, 30 giugno, e domani, 1 luglio, Reggio Calabria sarà contrassegnata dal bollino arancione.

I termometri cittadini registreranno per la giornata odierna una massima di 31°C e una minima che non scenderà sotto i 25°C, garantendo ben poco sollievo anche durante le ore notturne. A rendere lo scenario ancora più pesante è l’alto tasso di umidità, che farà schizzare la temperatura percepita attorno ai 36°C.

Questo scenario fa scattare l’allerta di Livello 2: una condizione meteorologica che, come evidenziato dagli esperti, può rappresentare un rischio concreto per la salute pubblica, con un impatto particolarmente severo sui sottogruppi di popolazione più suscettibili e fragili.

I consigli del Ministero della Salute

Per fronteggiare l’emergenza e limitare i rischi, le autorità sanitarie raccomandano di seguire attentamente la seguente guida pratica:

Evitare l’esposizione diretta: Non uscire e non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11:00 e le 18:00 ), fascia oraria in cui i picchi di temperatura e umidità aumentano il rischio di malori e ustioni.

Non uscire e non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ), fascia oraria in cui i picchi di temperatura e umidità aumentano il rischio di malori e ustioni. Gestione degli ambienti domestici: Trascorrere le ore critiche nella stanza più fresca della casa, rinfrescandosi spesso con acqua. Garantire un buon ricambio d’aria sfruttando la ventilazione naturale (preferibile a quella meccanica). I condizionatori e i ventilatori vanno usati seguendo i corretti accorgimenti.

Trascorrere le ore critiche nella stanza più fresca della casa, rinfrescandosi spesso con acqua. Garantire un buon ricambio d’aria sfruttando la ventilazione naturale (preferibile a quella meccanica). I condizionatori e i ventilatori vanno usati seguendo i corretti accorgimenti. Abbigliamento e protezione solare: Indossare abiti chiari, leggeri e in tessuti naturali (cotone, lino). Proteggere il capo con un cappello chiaro, indossare occhiali da sole e applicare sulla pelle creme solari ad alto fattore protettivo.

Indossare abiti chiari, leggeri e in tessuti naturali (cotone, lino). Proteggere il capo con un cappello chiaro, indossare occhiali da sole e applicare sulla pelle creme solari ad alto fattore protettivo. Alimentazione e idratazione corretta: Bere abbondanti liquidi evitando bevande troppo fredde, alcolici, bibite gassate o zuccherate, tè e caffè. Consumare pasti leggeri (privilegiando pasta, pesce, frutta e verdura fresca ed evitando cibi piccanti o elaborati). Prestare inoltre massima attenzione alla conservazione dei cibi deperibili in frigo per prevenire contaminazioni batteriche.

Bere abbondanti liquidi evitando bevande troppo fredde, alcolici, bibite gassate o zuccherate, tè e caffè. Consumare pasti leggeri (privilegiando pasta, pesce, frutta e verdura fresca ed evitando cibi piccanti o elaborati). Prestare inoltre massima attenzione alla conservazione dei cibi deperibili in frigo per prevenire contaminazioni batteriche. In viaggio e in auto: Se l’auto non è climatizzata, evitare spostamenti tra le 11:00 e le 18:00, tenendo sempre scorte d’acqua a bordo. Non lasciare mai, neanche per brevissimi periodi, bambini, anziani o persone non autosufficienti all’interno di auto parcheggiate al sole.

Attenzione ai soggetti fragili

Il piano di prevenzione richiede una forte collaborazione della comunità nei confronti di anziani, bambini molto piccoli, soggetti asmatici, cardiopatici o con patologie respiratorie croniche.

Si raccomanda di evitare per loro le zone particolarmente trafficate e di preferire parchi o giardini esclusivamente nelle ore più fresche. È fondamentale offrire assistenza ai vicini di casa o ai parenti anziani che vivono da soli. Un campanello d’allarme da non sottovalutare è la riduzione improvvisa delle normali attività quotidiane (come lavarsi, vestirsi o spostarsi in casa), che può tradire un peggioramento latente dello stato di salute.

In caso di sintomi o disturbi legati al caldo, la raccomandazione è di contattare tempestivamente un medico.