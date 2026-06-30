Reggina: oggi 30 giugno, il lungo elenco di calciatori che salutano

Il 30 giugno segna la chiusura ufficiale della stagione calcistica 2025-26. Per la Reggina si archivia un’altra annata senza promozione. Un nuovo fallimento sportivo, l’ennesimo, che costringerà il club amaranto a ripartire ancora dalla Serie D, per il quarto campionato consecutivo.

La novità più importante è il cambio di proprietà, ceduta ad una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. Adesso, però, finita la fase degli annunci, comincia quella più complessa: costruire una squadra vera. Il nuovo corso dovrà ripartire dalle fondamenta. C’è un organigramma da ricostruire, una direzione tecnica da definire, un allenatore da scegliere e un gruppo squadra quasi totalmente da rifare.

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Il tempo non è molto. Tante società si sono già mosse sul mercato da settimane, mentre in casa Reggina la priorità sarà capire chi guiderà l’area sportiva e quale sarà la linea tecnica del nuovo progetto. La sensazione è che si vada verso una rifondazione profonda. Non solo per il cambio di proprietà, ma anche per la composizione attuale della rosa, ridotta a pochi elementi ancora sotto contratto.

Sono pochi i giocatori legati ancora al club amaranto. La nuova proprietà dovrà valutare chi potrà rientrare nel progetto e chi, invece, sarà destinato a cambiare strada.

I calciatori sotto contratto sono:

D. Girasole

R. Girasole

Porcino

Palumbo

Pellicanò

Fomete

Di Grazia

Macrì

Chirico

Verduci

Da capire quanti di loro verranno realmente presi in considerazione. Molto dipenderà dalle scelte del futuro direttore sportivo e dell’allenatore. Molto più ampio l’elenco dei calciatori arrivati alla scadenza del contratto. Una lista che fotografa bene la portata della ricostruzione che attende il club.

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Sono in scadenza:

Adejo

Laaribi

Ragusa

Barillà

Lagonigro

Ferraro

Lanzillotta

Mungo

Distratto

Edera

Salandria

Sartore

Summa

Desiato

Fofana

Bevilacqua

Panebianco

Fanari

A questi si aggiungono i prestiti in scadenza di Giuliodori e Guida.