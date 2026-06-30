Super Iervolino: il nuovo acquisto della Domotek vince una tappa del ‘Beach Pro Tour Futures’

Il mondo amaranto è in fermento. Il martello bresciano, nuovo acquisto amaranto reduce da un’annata strepitosa con Castellana Grotte, vanta un colpo d’attacco potentissimo e una capacità di salto fuori dal comune. Lo scorso campionato parla chiaro: 408 punti in 23 gare e una media di 17.7 punti a partita, con una percentuale di realizzazione in attacco del 53,2%.

Se l’attesa per vederlo in campo era già alle stelle, la notizia di ieri ha fatto letteralmente esplodere tutto il network amaranto. Nella serata di domenica Riccardo Iervolino, in coppia con Tobia Marchetto, ha vinto una tappa importantissima del Beach Pro Tour Futures a Balikesir, in Turchia. Partiti come testa di serie numero 15, gli azzurri hanno firmato un percorso perfetto, chiuso con cinque vittorie in altrettanti incontri senza mai perdere un set. In semifinale hanno superato con autorità gli ucraini Kozii/Nahornyi, salvo poi regalarsi la ciliegina sulla torta in finale contro i padroni di casa Özdemir/Kuru, primi nel seeding del torneo. Un successo netto per 2-0 (21-16, 21-17) che dimostra il talento cristallino e la versatilità del nuovo acquisto amaranto, capace di eccellere sia nel six-man che sulla sabbia. Il mondo della Domotek, già galvanizzato dagli arrivi di Sen (reduce dagli exploit in VNL con la Slovenia) e Boiko (vittorioso con la sua Ucraina contro i campioni del mondo azzurrini), ora trema e sogna all’idea di vedere Iervolino finalmente all’opera al PalaCalafiore.