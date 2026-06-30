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Calciomercato: l’ex Reggina Giuliodori pronto per una nuova esperienza

Profilo giovane e duttile, ancora in Serie D dopo l’esperienza in amaranto

30 Giugno 2026 - 11:21 | Redazione

Reggina Ragusa (46)

La Palmese è molto vicina a Gianfranco Giuliodori. Secondo quanto raccolto da SerieD24, il terzino classe 2004 dovrebbe proseguire la sua carriera con il club di Palma Campania. Giuliodori è reduce dall’esperienza alla Reggina, dove nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze, 1 gol e 1 assist. Il calciatore aveva già indossato la maglia amaranto anche nella stagione 2024-25.

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Giuliodori rientra al Cerignola, poi la Palmese

Il cartellino del giocatore è di proprietà dell’Audace Cerignola. Prima dovrà quindi rientrare dal prestito alla Reggina, poi potrà completare il passaggio alla Palmese. Una nuova tappa per Giuliodori, profilo giovane e duttile, pronto a ripartire dalla Serie D dopo l’esperienza in amaranto.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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