Calciomercato: l’ex Reggina Giuliodori pronto per una nuova esperienza

La Palmese è molto vicina a Gianfranco Giuliodori. Secondo quanto raccolto da SerieD24, il terzino classe 2004 dovrebbe proseguire la sua carriera con il club di Palma Campania. Giuliodori è reduce dall’esperienza alla Reggina, dove nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze, 1 gol e 1 assist. Il calciatore aveva già indossato la maglia amaranto anche nella stagione 2024-25.

Leggi anche

Giuliodori rientra al Cerignola, poi la Palmese

Il cartellino del giocatore è di proprietà dell’Audace Cerignola. Prima dovrà quindi rientrare dal prestito alla Reggina, poi potrà completare il passaggio alla Palmese. Una nuova tappa per Giuliodori, profilo giovane e duttile, pronto a ripartire dalla Serie D dopo l’esperienza in amaranto.