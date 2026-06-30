Reggina, le scelte: Ds, allenatore, calciatori e ritiro. Così il Corriere dello Sport

Ormai in pianta stabile sul quotidiano nazionale Corriere dello Sport, la Reggina inizia il suo nuovo corso firmato Claudio Lotito. L’articolo di oggi a firma di Eugenio Marino: “Cresce l’attesa tra i tifosi della Reggina in vista dell’incontro con Claudio Lotito. Non solo per il livello del personaggio, soprattutto perché desiderosi di conoscere i termini del progetto tecnico e sportivo della nuova società amaranto.

L’incontro dovrebbe tenersi venerdì prossimo o, al massimo, entro la prossima settimana. Il patron ed il sindaco della città riferiranno i dettagli sull’operazione svoltasi nel corso del mese.

Leggi anche

Lotito e Cannizzaro parleranno del passato recente. Ai tifosi reggini, a questo punto, interesseranno molto di più gli impegni della nuova società, obiettivi compresi, e le soluzioni alle problematiche accumulatesi durante e dopo lo scorso campionato di serie D.

DIESSE. Susini rimane il più accreditato. Ma non è il solo. In molti ritengono che il nome potrà essere un altro che Lotito presenterà in conferenza stampa. Dalla scelta del ds discenderà la nomina dell’allenatore. Quindi si potrà conoscere l’organico quasi completamente da riorganizzare.

Completamente abbandonati il centro sportivo ed il terreno dello stadio comunale. Al Sant’Agata bisognerà operare interventi ampi e profondi. Particolare cura richiederà il campo utilizzato dalla Reggina per gli allenamenti settimanali. Intervento importante anche sul terreno del Granillo senza cura dopo l’ultima partita dei playoff. Rimanendo così la situazione, e considerando il poco intervento a disposizione per ripristinare le condizioni minime delle due strutture, logico pensare alla sede del ritiro. Una soluzione potrebbe essere Gambarie.

Leggi anche

Ma negli uffici di Formello i tecnici organizzativi sono impegnati ad individuare la migliore soluzione possibile, nonostante il ritardo.

CONFERENZA. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Lotito e Cannizzaro avranno voglia di raccontare vicende e vicissitudini capitate nel mese delle trattative. I tifosi, invece, attendono di conoscere i pensieri rivolti al futuro; quelli degli obiettivi da raggiungere, con quale allenatore e, soprattutto, con quali calciatori. Tutti si augurano che il periodo delle lunga crisi sia passato”.