Reggio ha il suo primo vicesindaco donna: chi è Mariagrazia Arena

Dopo l’anticipazione di ieri del sindaco Cannizzaro, che aveva preannunciato una scelta al femminile, questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale: la Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena è la nuova vicesindaca di Reggio Calabria. Si tratta di una nomina che segna una pietra miliare per la città dello Stretto, che per la prima volta nella sua storia vede una donna ricoprire questa prestigiosa carica istituzionale.

La scelta del primo cittadino è caduta su una figura di altissimo profilo, una servitrice dello Stato stimata e dal curriculum blindato, capace di garantire rigore, competenza e una profonda conoscenza del territorio reggino.

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Chi è Mariagrazia Lisa Arena: una vita al servizio della Giustizia

Nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1956, la dott.ssa Arena vanta una carriera magistratuale straordinaria, iniziata oltre quarant’anni fa. Entrata in Magistratura nel 1981, ha attraversato la storia giudiziaria della provincia reggina ricoprendo ruoli di massima responsabilità nei principali palazzi di giustizia del territorio.

Ecco le tappe fondamentali della sua prestigiosa carriera nel mondo della toga:

Gli inizi (1981 – 1995): Ha svolto le funzioni di Giudice presso il Tribunale di Locri (fino al 1985), poi presso il Tribunale di Palmi (fino al 1989) e successivamente come Pretore penale e del lavoro presso la Pretura Circondariale di Reggio Calabria (fino al 1995).

Ha svolto le funzioni di Giudice presso il Tribunale di Locri (fino al 1985), poi presso il Tribunale di Palmi (fino al 1989) e successivamente come Pretore penale e del lavoro presso la Pretura Circondariale di Reggio Calabria (fino al 1995). La crescita e i ruoli collegiali (1995 – 2010): È stata Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria fino al 2002 e, in seguito, Presidente di Sezione (sia civile che penale) presso il Tribunale di Reggio Calabria fino al 2010.

È stata Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria fino al 2002 e, in seguito, Presidente di Sezione (sia civile che penale) presso il Tribunale di Reggio Calabria fino al 2010. I vertici della Magistratura: Ha esercitato la funzione direttiva di Presidente del Tribunale di Palmi fino al dicembre 2016.

Ha esercitato la funzione direttiva di Presidente del Tribunale di Palmi fino al dicembre 2016. La Presidenza del Tribunale di Reggio: Nel 2016, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) l’ha nominata Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, carica che ha ricoperto con fermezza e autorevolezza fino al passaggio di testimone, avvenuto proprio nel 2026, al dott. Campagna.

Oltre agli impegni strettamente giudiziari, la dott.ssa Arena è stata anche una figura di riferimento nell’associazionismo togato, ricoprendo il ruolo di Presidente di Magistratura Indipendente.

Dalle aule di Tribunale a Palazzo San Giorgio