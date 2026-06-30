Comune di Reggio, Cannizzaro svela il nome della prima vicesindaca della storia

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha svelato in un post social il nome del prossimo vicesindaco:

È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà lei il mio vice, il primo vice sindaco donna della storia di Reggio Calabria”.