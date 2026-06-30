Comune di Reggio, Cannizzaro svela il nome della prima vicesindaca della storia
"Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzativa ed una costante attenzione ai procedimenti nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata" le parole del primo cittadino
30 Giugno 2026 - 08:56 | di Redazione
Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha svelato in un post social il nome del prossimo vicesindaco:
“Vi svelo chi sarà a ricoprire il ruolo di Vicesindaco al Comune di Reggio Calabria: Mariagrazia Arena.
È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà lei il mio vice, il primo vice sindaco donna della storia di Reggio Calabria”.
Un nome di spessore quello di Arena, che ha sorpreso rispetto alle voci degli ultimi giorni che volevano Minasi o Caracciolo in corsa. Cannizzaro apre la formazione della sua giunta con nome di peso istituzionale.
Pretore penale e del lavoro a Reggio Calabria
Giudice presso il tribunale di Locri
Presidente di varie sezioni civile e penali, presso il tribunale di Reggio
Presidente del tribunale di Palmi
Presidente del tribunale di Reggio Calabria
Presidente dell’associzione di magistrati Magistratura Indipendente.
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