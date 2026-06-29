Giunta Cannizzaro, il sindaco annuncia: ‘Il vice sindaco sarà una donna’
Forse già domani il nome del vicesindaco scelto da Cannizzaro
29 Giugno 2026 - 13:08 | Redazione
Lo avevamo scritto qualche giorno fa, adesso è arrivata l’ufficialità. Il vicesindaco al Comune di Reggio Calabria sarà una donna, a confermarlo direttamente il sindaco Cannizzaro nel suo ultimo video pubblicato sui social.
Domani, ha aggiunto il primo cittadino, potrebbe arrivare il nome di colei che sarà la vice di Cannizzaro a Palazzo San Giorgio. Come già riportato su queste pagine, salvo sorprese non si dovrà aspettare il 6 luglio per conoscere i nomi della Giunta Cannizzaro.
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