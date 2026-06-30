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Poste Italiane: in pagamento le pensioni di luglio a Reggio Calabria

I consigli per ritirare la pensione da parte di Poste Italiane

30 Giugno 2026 - 10:13 | Comunicato stampa

Ufficio Postale Polis

Poste Italiane comunica che in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.

Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 130 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Ritiro allo sportello e servizi assicurativi

Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro.

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Poste Italiane infine consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi per evitare tempi di attesa superiori alla media.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.

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