Poste Italiane: in pagamento le pensioni di luglio a Reggio Calabria
I consigli per ritirare la pensione da parte di Poste Italiane
30 Giugno 2026 - 10:13 | Comunicato stampa
Poste Italiane comunica che in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.
Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 130 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Ritiro allo sportello e servizi assicurativi
Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro.
I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Poste Italiane infine consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi per evitare tempi di attesa superiori alla media.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie