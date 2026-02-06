Referendum Giustizia, il prof. Bombino spiega perchè voterà ‘SI’ – VIDEO

"Trovo che vi sia maggiore garanzia nella conquista di questa terzietà", le parole del prof. Bombino a sostegno del 'SI' nella corsa verso il referendum del 22 e 23 marzo

Referendum della Giustizia, anche il professore Giuseppe Bombino, ai microfoni di Live Break, ha confermato il suo sostegno alla battaglia referendaria.

Il prof. Bombino ha spiegato le motivazioni alla base della sua decisione, sottolineando come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri sia un passo fondamentale per garantire una giustizia più imparziale e trasparente.

“Metto al centro il cittadino”, ha dichiarato Bombino, spiegando che la separazione delle carriere tra le due figure rappresenta una garanzia di equità.

“Trovo che vi sia maggiore garanzia nella conquista di questa terzietà”, ha aggiunto, facendo riferimento alla necessità di evitare conflitti di interesse che potrebbero compromettere l’imparzialità del sistema giuridico.

Bombino ha anche precisato che il referendum riguarda una riforma che non solo risponde a una necessità tecnica, ma che rappresenta un passo importante verso il miglioramento del sistema giuridico italiano.

“Il cittadino ha bisogno di una giustizia che sia equa e imparziale, e la separazione delle carriere è una riforma che va in questa direzione”, ha sottolineato.

Il professore ha poi fatto precisato come, in Italia, la separazione delle carriere è ancora una misura che non è stata implementata, a differenza di altri paesi europei, dove è già una pratica consolidata.

“Ciò che ci deve spingere a sostenere questa riforma è la volontà di garantire un sistema giuridico davvero imparziale”, ha concluso Bombino.