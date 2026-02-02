Referendum della Giustizia, l’avv. Naccari per il SI: ‘Riforma indispensabile’

"Il cittadino ha bisogno della terzietà del giudice", ha affermato l'ex assessore regionale



L’avvocato Demetrio Naccari ha confermato il suo sì al prossimo referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Ospite della trasmissione Live Break, condotta da Vincenzo Comi e Pasquale Romano, Naccari ha espresso il suo fermo supporto alla riforma, sottolineando come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenti una “riforma indispensabile“.

Leggi anche

“Guardate, sul piano tecnico, cioè proprio dottrinale, non esiste la discussione”, ha dichiarato Naccari. “La separazione delle carriere è propria di un processo di parti. Con la riforma Vassalli abbiamo avuto l’introduzione nel nostro ordinamento di un processo con alcuni elementi accusatori, quindi passando dal modello inquisitorio a quello accusatorio. È obbligatorio”, ha aggiunto, esprimendo chiaramente il suo supporto alla riforma.

L’avvocato ha messo in evidenza come il sistema giudiziario italiano, che non prevede la separazione delle carriere, sia un’anomalia rispetto ad altri paesi europei, come la Bulgaria, la Romania e la Turchia.

“Immaginate che noi dobbiamo stare con la Bulgaria, la Romania e la Turchia“, ha sottolineato Naccari, ritenendo che l’Italia non possa restare indietro in un tema così cruciale.

“Chi dice il contrario lo utilizza perché c’è da una parte della Magistratura l’idea che questa riforma sia la prima di una serie di altre riforme che possa in qualche maniera indebolire la figura del magistrato”, ha precisato, “ma la separazione delle carriere dà valore al giudice ed è il giudice quello che è ‘magistratus’, cioè ‘sopra gli strati’. Il cittadino ha bisogno della terzietà del giudice”.

Infine, l’avv. Naccari ha citato l’ex presidente della Corte Costituzionale, Barbera: