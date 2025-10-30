Bombola di gas davanti la porta del Comune, il sindaco di Seminara: ‘Non ci faremo intimidire’

"L'Amministrazione comunale - ha detto Piccolo - continuerà con determinazione sulla strada della legalità, della trasparenza e del servizio alla comunità"

Nella notte, il Comune di Seminara è stato teatro di un gesto intimidatorio nei confronti del suo primo cittadino. Ignoti hanno depositato una bombola di gas davanti alla porta laterale del Municipio.

Un atto vile e irresponsabile che ha suscitato indignazione e condanna da parte di tutta la comunità.

Il Sindaco di Seminara, Dott. Giovanni Piccolo, ha immediatamente reagito, dichiarando che tale atto non scuoterà in alcun modo la sua determinazione nell’amministrare la città.

“Si tratta di un gesto vergognoso, che condanniamo con fermezza. Tuttavia, non ci intimidisce e non fermerà la nostra azione amministrativa – ha sottolineato il primo cittadino. L’Amministrazione comunale continuerà con determinazione sulla strada della legalità, della trasparenza e del servizio alla comunità”.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incidente potesse avere conseguenze gravi. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza dell’area. Il Sindaco ha espresso un sentito ringraziamento per il loro operato, definendoli “professionisti che hanno agito con grande rapidità e competenza”.

Il Sindaco ha voluto ringraziare anche i cittadini per la loro prontezza e la loro solidarietà

“Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che, con senso civico, hanno segnalato immediatamente l’accaduto”.

Ed ha poi aggiunto: