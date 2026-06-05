Massimo Ferrero avvistato a Reggio Calabria: lo scatto accende il dibattito tra i tifosi

Un caffè in un noto bar del centro, uno scatto e una foto che in pochi minuti ha iniziato a circolare velocemente. Nel pomeriggio di oggi, Massimo Ferrero è stato avvistato a Reggio Calabria. La presenza in città dell’ex presidente della Sampdoria non è passata inosservata e ha subito acceso la curiosità dei tifosi amaranto

Il motivo della presenza di Ferrero in città, al momento, non è noto. Nessuna conferma ufficiale, nessuna comunicazione pubblica, solo una foto che è bastata per far partire commenti, ipotesi e suggestioni. Ma anche dibattiti tra i pro e i contro, fermo restando che in questo momento, ripetiamo, rimane solo lo scatto di Massimo Ferrero in un bar del centro.

Il nome dell’imprenditore romano, infatti, non è nuovo quando si parla di Reggina. Negli anni passati Ferrero era stato più volte accostato al club amaranto. Un nome tornato a circolare anche qualche mese fa, quando si era parlato di possibili interessamenti provenienti da ambienti romani.

Nessuna conferma, ma la foto fa discutere

Per ora, dunque, resta solo una presenza in città che può voler dire tutto o nulla. Ma nel clima di attesa e incertezza che accompagna il futuro della Reggina, anche un semplice avvistamento diventa materia di discussione. Resta da capire se dietro quella foto ci sia qualcosa di più o soltanto una coincidenza. Inevitabilmente, però, tornano in mente le dichiarazioni di ieri del sindaco Cannizzaro quando ha parlato di “una soluzione vicina“…