Cessione Reggina: Matt Rizzetta ha perso la pazienza. C’è l’ultimatum
Messaggio chiarissimo attraverso uno dei suoi post social. Sembra incomprensibile il comportamento di Ballarino
05 Giugno 2026 - 23:07 | Redazione
È scivolata via un’altra giornata. Un altro venerdì di attesa, l’ennesimo, senza la firma del preliminare di vendita della Reggina. Matt Rizzetta sperava di poter chiudere prima mercoledi e poi oggi la prima parte della trattativa con Ballarino. L’obiettivo era arrivare alla firma del preliminare e avviare così il percorso verso il passaggio di proprietà del club amaranto. Così non è stato.
Questa volta, però, l’imprenditore italo-americano non ha nascosto il proprio malcontento. Attraverso un post pubblicato sui social, Rizzetta ha manifestato tutto il suo disappunto per i risvolti che sta assumendo la trattativa. Il messaggio è apparso chiaro. Non una semplice riflessione, ma una presa di posizione netta. Il tono utilizzato lascia intendere una forte irritazione per i continui rinvii e per una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più pesante.
La tifoseria attende risposte. La nuova stagione è ormai alle porte e la Reggina non può permettersi altro tempo perso. Programmazione tecnica, scelte societarie, mercato, organizzazione: tutto resta inevitabilmente legato alla definizione dell’operazione. Ora il bivio è lunedì.
O si chiude, oppure la trattativa rischia di saltare definitivamente. È questo il senso del messaggio arrivato da Rizzetta, che suona come un vero e proprio ultimatum. Dopo settimane di attesa, rinvii e silenzi, il passaggio di proprietà della Reggina arriva così a un bivio decisivo. La giornata di lunedì dovrebbe segnare la svolta o, al contrario, la fine di ogni discorso. Per i tifosi amaranto resta l’ennesimo weekend di incertezza. A questo punto è difficile immaginare cosa abbia in testa il patron Ballarino. Ha già pronta una soluzione alternativa? Altrimenti sarebbe follia gettare al vento una simile opportunità.
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