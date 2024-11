Boom di presenze a Gambarie: splendido weekend di neve e di sole

Splendido fine settimana di neve e di sole a Gambarie d’Aspromonte. Migliaia sono stati i turisti che hanno affollato le piste da sci negli ultimi giorni. Dopo il boom di presenze nel periodo della vacanze natalizie, l’arrivo della neve, caduta in abbondanza nell’ultima settimana, la stazione turistica reggina è stata letteralmente presa di mira da sciatori giunti da ogni parte della Calabria e della Sicilia.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad oggi – ha dichiarato il Sindaco Francesco Malara – diverse sono le novità sul piano dell’organizzazione della nostra stazione sciistica. Su tutte il fatto che per la prima volta dopo tanti anni Gambarie ha saputo farsi trovare pronta all’arrivo della prima neve, con gli impianti di risalita già operativi e pronti ad accogliere i turisti. A queste latitudini è un fatto straordinario. Prova ne sia che attualmente la montagna aspromontana è l’unica in Calabria che funziona a pieno regime. Ma è un modus operandi che abbiamo adottato come amministrazione fin dal giorno del nostro insediamento, che in una parola è possibile definire: programmazione. I risultati sono resi possibili dal fatto che già a settembre, appena chiusa la stagione estiva, ci siamo dedicati alla preparazione delle piste, degli impianti e delle attrezzature necessarie per arrivare all’inverno pronti ad accogliere gli amanti degli sport invernali. Un percorso che abbiamo costruito anche grazie alla disponibilità dei tanti tecnici che si occupano direttamente della gestione degli impianti. Una fase di programmazione che il turista non nota, ma che è alla base di una buona organizzazione”.

Tutte le informazioni relative agli impianti di risalita, alle condizioni della neve e la percorribilità delle strade sono visionabili sul sito internet del Comune di Santo Stefano. Nei prossimi giorni sarà attivata anche la nuova webcam, posizionata direttamente sugli impianti, che consentirà di vedere in tempo reale le immagini delle piste.

“Il prossimo obiettivo – ha aggiunto Malara – è quello del potenziamento dell’offerta e l’allungamento della stagione turistica. Su questo ci misureremo in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, la Regione Calabria in primis. E’ un passaggio fondamentale per garantire il salto di qualità al comprensorio turistico più importante della Città Metropolitana”.

Nel frattempo proseguono velocemente i lavori sui due nuovi impianti di risalita posti sul versante nord della montagna. Le opere saranno completate nel periodo estivo e saranno pronte e operative per la prossima stagione invernale. “Un risultato – ha commentato ancora il Sindaco Malara – che lascia ben sperare per il futuro della località sciistica. I nuovi impianti sul versante nord ci consentiranno di allungare il periodo di innevamento e quindi ampliare l’offerta turistica in un’ottica di piena collaborazione con gli operatori economici di Gambarie“.