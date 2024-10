Natale a Borgo Croce, l’accensione delle luminarie dà il via a Igers XMAS Experience

L’Associazione @borgo_croce, assieme alle community @igers.reggiocalabria e @igers.calabria, patrocinati dal Consiglio Regionale della Calabria e dal Comune di Fiumara, presentano in partnership l’evento Borgo Croce Igers XMAS Experience.

Venerdì 8 dicembre, dalle ore 17:00, gli igers calabresi saranno nuovamente ospiti dell’ormai famosissimo borgo, per raccontare la favola del natale a #BorgoCroce.

Sono già trapelati sui social contenuti che ritraevano la comunità di borgo croce, diretti da @mariagraziachirico, trasformare la già coloratissima frazione di Fiumara in un autentico e accogliente villaggio natalizio con il solo scopo di far vivere a tutti i visitatori l’atmosfera del natale come mai in nessun luogo della Calabria – parola degli organizzatori.

Alle ore 17:00 l’intero staff dell’associazione Borgo Croce presenterà e inaugurerà la rassegna di eventi natalizi “