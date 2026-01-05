Grande successo a Monasterace (RC) per “Borgo Future Fest”

Si è concluso con successo il Borgo Future Fest – Il Festival dei Borghi Mediterranei, l’evento che lo scorso 27 dicembre ha trasformato il borgo storico di Monasterace Superiore in un centro pulsante di cultura e musica.

L’iniziativa, parte del progetto +M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience), ha dimostrato concretamente la capacità dei piccoli centri di essere attrattivi anche nella stagione invernale, puntando sulla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni.

Grande partecipazione per i live musicali in piazza

Numeroso e intergenerazionale il pubblico accolto nella piazza di Monasterace per i due attesissimi live della serata: l’energia folk di Mimmo Cavallaro e le atmosfere internazionali dell’Urban Impressionism Tour di Dardust. A fare da collante tra le due performance, il ritmo di Studio54network, che ha mantenuto alta l’energia della piazza in un clima di festa e condivisione.

La dimensione esperienziale del Festival

Particolare apprezzamento è stato riservato alla dimensione esperienziale del Festival: la cena nei tradizionali “catoji” – organizzata dall’Associazione La Pigna e dal Ristorante Pabis – ha registrato un’ampia partecipazione, offrendo ai visitatori un’immersione autentica nella storia e nella convivialità locale. Tra spettacoli itineranti, mercatini di Natale nella corte del Castello e la presentazione di progetti innovativi, l’evento ha ribadito il valore dei borghi come laboratori di futuro.

“Borgo Future Fest ha dimostrato che quando l’innovazione incontra le radici, l’impatto sul territorio è reale e tangibile” spiega Cosmano Lombardo, ideatore del Festival e del progetto +M.O.R.E. “Monasterace non è stata solo una cornice, ma un laboratorio dove musica internazionale e identità locale hanno dialogato perfettamente. Con il progetto +M.O.R.E. abbiamo trasformato la tradizione in un volano di attrattività capace di superare la stagionalità, restituendo al borgo la sua centralità e confermando il valore della collaborazione tra pubblico, privato e cittadinanza.”

“Siamo molto soddisfatti per il successo di questa manifestazione, che ha saputo animare il borgo unendo con equilibrio la nostra tradizione e l’innovazione,” ha dichiarato il Sindaco di Monasterace, Carlo Murdolo. “Siamo inoltre contenti degli sviluppi della progettualità MORE, fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e sociale”.