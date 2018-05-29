Grande manifestazione il 16 maggio 2018: nell’auditorium del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione della prima borsa di studio intitolata alla professoressa Battistina Polillo. I giovani, provenienti da Reggio Calabria e da centri come Vibo, Siderno, Palmi, hanno contrassegnato con le loro opere un momento di crescita della città e della sua facies culturale più aperta al futuro.

Gli ospiti e i relatori

Alla cerimonia di conferimento dei premi sono convenuti i seguenti ospiti, che hanno partecipato in qualità di relatori sul tema del concorso, ossia la figura dell’arcangelo S.Michele: S. E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, che ha intrattenuto con le annotazioni bibliche sul Santo; Eduardo Lamberti Castronuovo, Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha valutato molto positivamente l’iniziativa culturale ideata, promossa e realizzata dalla vulcanica Prof.ssa Piera Cutrì in memoria della Prof.ssa Battistina Polillo, esempio di docente e di donna di alti valori morali.

E’ intervenuta salutando gli ospiti e l’evento la Dirigente scolastica del Liceo Scientifico “N. Pizi” di Palmi reggente del Liceo artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, la quale ha saputo cogliere con maestria il senso profondo dell’iniziativa, rivolta al riconoscimento del mondo dell’arte per i giovani e in loro favore. Tra i relatori la prof.ssa Roberta Filardi, docente di Storia dell’Arte al Liceo artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, che ha tenuto una dotta prolusione sull’iconografia di San Michele; infine la prof.ssa Letteria Sturniolo, docente di Lettere e Storia al Liceo Artistico “Severi-Guerrisi” di Palmi, che ha definito la figura dell’artista Polillo nelle sue implicazioni di stile e di etica formativa nel mondo della scuola. Alla cerimonia hanno preso parte gli alunni partecipanti al bando accompagnati dai rispettivi rappresentanti scolastici. Ha aperto i lavori la prof.ssa Piera Angela Cutrì, Presidente dell’Associazione “Ritrovarsi nell’Archetipo”, Direttore artistico e vera animatrice di tutta la manifestazione.

Il bando e la mostra delle opere

Tutto il bando si è articolato partendo dalla presentazione della mostra del 26 aprile che ha visto la presenza di 24 giovani artisti provenienti dal territorio nazionale e internazionale che hanno donato, in questa prima fase di percorso del bando, un’opera ciascuno. La mostra è stata il lancio di un’idea che ha visto coinvolti artisti e alunni in totale sinergia, in una rete comunicativo-creativa che ha coinvolto tutti i licei artistici della provincia. L’esposizione di tutte le opere è attualmente in corso nei locali della sala mostre del Liceo artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria.

Le opere donate sono frutto di un lavoro che mira a rendere nota la sensibilità degli artisti, a creare con le opere messe all’asta un fondo da destinare a borse future per i giovani studenti dei nostri licei. La manifestazione, così ideata, ha dato frutto di una omogenea sinergia che durante la cerimonia di consegna d ha visto docenti dei diversi licei premiare gli allievi vincitori del bando. Sono state consegnate le rispettive borse di studio ai giovani segnalati distintisi fra gli altri e attestati a tutti gli studenti partecipanti.

La borsa di studio, intitolata a Battistina Polillo, ha fattivamente posto in connessione tutti i licei della Calabria, in una positiva sinergia che è comunicazione e scambio culturale di alto livello. Questa bella iniziativa organizzata dall’Associazione “Ritrovarsi nell’Archetipo”, ha visto protagonista la vera realtà scolastica: gli alunni, che sono la parte debole di questa società che tende a non tenere conto della grande risorsa futura che rappresentano con il loro entusiasmo e le loro idee.

Le borse di studio consegnate

La prima borsa di studio è stata consegnata dal Vescovo a Concetta Modafferi del Liceo “V. Gerace” di Cittanova;la seconda borsa di studio, consegnata dal M° Giuliano Zucco, è andata a Vincenzo Velardo del Liceo “Severi-Guerrisi” di Palmi; la terza borsa di studio, consegnata dalla prof.ssa Letteria Sturniolo,è toccata a Antonino D’Aguì del Liceo “Oliveti-Panetta” di Siderno. Un premio speciale è stato consegnato dalla prof.ssa Piera Angela Cutrì a Shadia Talal del Liceo “V. Gerace” di Cittanova. Una menzione d’onore è stata fatta a Francesco Iaria del corso serale di incisione tenuto dalla prof.ssa Franca Vozza presso il Liceo “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria.

Inoltre Eduardo Lamberti Castronuovo, Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha consegnato il premio Archetipo, scultura realizzata dall’artista Piera Angela Cutrì, alla giornalista Emilia Condarelli per l’interesse dimostrato nei confronti dell’Associazione.

Gli applausi frequenti e l’atmosfera di festa che l’iniziativa della Prof.ssa Cutrì ha regalato alla città ed al suo Liceo artistico, hanno attestato la validità dell’evento, nato e costruito intorno ad una figura di artista originale ed autorevole, Battistina Polillo e a favore dei migliori giovani talenti destinati a illuminare ancora la Calabria con la forza e la bellezza delle loro opere.