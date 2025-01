Bova Marina, recuperati i fondi per il completamento dell’impianto di depurazione

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina è lieta di comunicare il recupero dei fondi necessari per la realizzazione dell’impianto di depurazione, un’opera strategica per la cittadina che ora potrà finalmente giungere al termine, grazie all’impegno profuso da tutte le istituzioni coinvolte.

Il progetto, che da tempo rappresenta una priorità per il Comune di Bova Marina, ha vissuto nelle ultime settimane un momento di difficoltà. Infatti, sin dall’insediamento della nuova amministrazione, lo scorso giugno, è emerso che, nonostante le promesse della precedente giunta, i fondi necessari per completare l’opera non erano stati garantiti. In particolare, la ditta appaltatrice aveva già anticipato ingenti somme per i lavori, ma aveva comunicato la sua intenzione di interrompere l’attività in assenza di risorse certe per proseguire, mettendo a rischio la prosecuzione del progetto.

Leggi anche

Un decisivo impegno economico dalla Regione Calabria

La nuova amministrazione comunale ha prontamente affrontato la situazione, attivandosi in maniera costante e determinata per risolvere il problema. A seguito di un’accurata valutazione della questione e grazie alla collaborazione con il Dipartimento Ambiente e alle interlocuzioni con le forze politiche regionali, è giunta finalmente la soluzione tanto attesa.

Il 12 dicembre 2024, infatti, è stato pubblicato il Decreto n. 18116, con il quale la Regione Calabria ha impegnato la somma complessiva di € 4.212.910,09 per il completamento dell’impianto di depurazione di Bova Marina. La somma è stata così suddivisa:

Proposta di impegno n. 6540/2024 : € 1.567.957,83 sul capitolo di spesa U3303011801, collegata all’accertamento n. 5875/2024 sul capitolo di entrata E4412003001;

: sul capitolo di spesa U3303011801, collegata all’accertamento n. 5875/2024 sul capitolo di entrata E4412003001; Proposta di impegno n. 6546/2024 : € 1.569.648,30 sul capitolo di spesa U3303010402, collegata all’accertamento n. 5876/2024 sul capitolo di entrata E4412001501;

: sul capitolo di spesa U3303010402, collegata all’accertamento n. 5876/2024 sul capitolo di entrata E4412001501; Proposta di impegno n. 6548/2024: € 1.075.303,96 sul capitolo di spesa U3303010402 (avanzo di amministrazione).

Grazie a questo stanziamento economico, si potrà evitare l’interruzione dei lavori e garantire il completamento dell’impianto di depurazione, un’infrastruttura fondamentale per il futuro ambientale e turistico di Bova Marina. Il completamento dell’opera, infatti, rappresenta non solo una risposta alle necessità ambientali del territorio, ma anche un’importante opportunità di sviluppo per l’intera comunità, sia sotto il profilo economico che turistico.

La soddisfazione del Sindaco e il ringraziamento alle istituzioni

Il Sindaco di Bova Marina esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, che si inserisce in un quadro di risoluzione positiva di una problematica che avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni per la città.

Leggi anche

«Siamo felici che, grazie al lavoro instancabile di tutta l’amministrazione e alla collaborazione con la Regione, siamo riusciti a garantire la prosecuzione di un’opera che per troppo tempo era stata messa in dubbio. Questo risultato rappresenta una vittoria per la comunità di Bova Marina, che ora potrà contare su una infrastruttura fondamentale per il suo futuro».

Inoltre, l’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, nella persona dell’ing. Salvatore Siviglia, per la professionalità e il supporto fornito, nonché al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, e al deputato reggino, On. Francesco Cannizzaro, per l’attenzione e l’impegno costante dedicato alla risoluzione di questa importante problematica.

Con la disponibilità di questi fondi, si potrà ora guardare con fiducia al completamento dei lavori, una volta scongiurato il rischio di un possibile contenzioso tra il Comune di Bova Marina e la Regione Calabria. L’impianto di depurazione diventa, così, un tassello fondamentale nel percorso di crescita sostenibile e di sviluppo del territorio.