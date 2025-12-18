Bova Marina, “Channukkà” il 21 dicembre

Organizzata dal Museo e Parco archeologico di Bova Marina, insieme con la Comunità ebraica di Napoli sezione Calabria, domenica 21 dicembre, a partire dalle 16:30, torna l’ormai consueto appuntamento con la Channukkà, la festa ebraica delle luci. La celebrazione consiste nell’accensione del candelabro liturgico a nove bracci, l’ hanukkiah, a simboleggiare la vittoria della luce di Dio sull’oscurità.

Dal punto di vista storico, la festa rimanda alla rivolta armata del 167-164 a.E.V. guidata dagli Asmonei contro i Seleucidi, che avevano imposto leggi limitanti per l’ebraismo, tra cui il rispetto dello Shabbat. La rivolta consentì la liberazione di Gerusalemme e la reinaugurazione del Tempio profanato. Durante questo evento avvenne il miracolo:

Chanukkà significa infatti “inaugurazione” e rimanda all’apertura del Tempio restituito al culto originario.

L’evento mira a sottolineare il carattere multiculturale della regione e a promuovere la fratellanza tra diversi popoli. La direttrice del Parco, la dottoressa Elena Trunfio, ha dichiarato:

Il simbolo della luce come rinascita è comune in tutti i popoli ed è con questo spirito che da anni organizziamo questo evento. Abbiamo quindi scelto questa celebrazione per ribadire il carattere multiculturale della nostra regione che storicamente ha visto susseguirsi popoli e tradizioni differenti. È un evento che vuole rafforzare il dialogo interreligioso, creando un momento condiviso di promozione della pace.