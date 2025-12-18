Bova Marina, “Channukkà” il 21 dicembre
La festa ebraica delle luci alla sinagoga di Bova Marina
18 Dicembre 2025 - 16:44 | Comunicato Stampa
Organizzata dal Museo e Parco archeologico di Bova Marina, insieme con la Comunità ebraica di Napoli sezione Calabria, domenica 21 dicembre, a partire dalle 16:30, torna l’ormai consueto appuntamento con la Channukkà, la festa ebraica delle luci. La celebrazione consiste nell’accensione del candelabro liturgico a nove bracci, l’ hanukkiah, a simboleggiare la vittoria della luce di Dio sull’oscurità.
Il significato storico e il miracolo dell’olio
Dal punto di vista storico, la festa rimanda alla rivolta armata del 167-164 a.E.V. guidata dagli Asmonei contro i Seleucidi, che avevano imposto leggi limitanti per l’ebraismo, tra cui il rispetto dello Shabbat. La rivolta consentì la liberazione di Gerusalemme e la reinaugurazione del Tempio profanato. Durante questo evento avvenne il miracolo:
- Per riaccendere la Menorah era necessario olio per otto giorni;
- I Maccabei trovarono una sola ampolla, sufficiente per un solo lume;
- L’olio durò inspiegabilmente per tutti gli otto giorni successivi.
Chanukkà significa infatti “inaugurazione” e rimanda all’apertura del Tempio restituito al culto originario.
Un momento di dialogo interreligioso e pace
L’evento mira a sottolineare il carattere multiculturale della regione e a promuovere la fratellanza tra diversi popoli. La direttrice del Parco, la dottoressa Elena Trunfio, ha dichiarato:
Il simbolo della luce come rinascita è comune in tutti i popoli ed è con questo spirito che da anni organizziamo questo evento. Abbiamo quindi scelto questa celebrazione per ribadire il carattere multiculturale della nostra regione che storicamente ha visto susseguirsi popoli e tradizioni differenti. È un evento che vuole rafforzare il dialogo interreligioso, creando un momento condiviso di promozione della pace.
Quest’anno hanno aderito all’iniziativa oltre venti realtà tra enti e comunità religiose, celebrando la speranza di inaugurare una fase di solidarietà e sincretismo.