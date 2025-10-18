Bova Marina, ok al progetto di fattibilità del nuovo lungomare. Il sindaco: ‘Grande risultato’ – FOTO

"Sarà moderno, sostenibile e inclusivo". L'annuncio dell'amministrazione comunale che, comunica, contestualmente, l'avvio della conferenza dei servizi

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina è orgogliosa di annunciare un passaggio fondamentale nel percorso di ricostruzione e riqualificazione del primo tratto del lungomare cittadino, uno dei luoghi simbolo dell’identità, della storia e del futuro turistico del territorio.

Completato il progetto di fattibilità del nuovo lungomare

“Dopo mesi di lavoro silenzioso ma intenso, portato avanti con determinazione e visione strategica, è stato completato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo lungomare.

Un traguardo tutt’altro che scontato, considerando che al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione non esisteva alcun progetto né una pianificazione complessiva per affrontare in modo concreto la ricostruzione.

Oggi Bova Marina ha un progetto reale e coerente con le linee programmatiche dell’esecutivo, capace di unire qualità architettonica, funzionalità, sostenibilità ambientale e valorizzazione paesaggistica.

Il nuovo tratto di lungomare non sarà soltanto una passeggiata sul mare, ma una moderna infrastruttura urbana, inclusiva e attrattiva, in grado di generare nuove opportunità per l’economia locale, il turismo e la socialità”.

Avviata la Conferenza dei Servizi

A conferma dell’avanzamento della procedura, si comunica che in data 13 ottobre 2025 è stata formalmente avviata la Conferenza dei Servizi, convocata per acquisire i pareri obbligatori e vincolanti da parte degli enti sovracomunali competenti.

Una volta completata questa fase, entro 45 giorni dall’avvio, si procederà con l’elaborazione del progetto definitivo, atto propedeutico alla pubblicazione della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori.

Una strategia integrata per la valorizzazione del litorale

Il progetto del lungomare rientra in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, volta alla valorizzazione del litorale e del paesaggio costiero in un’ottica di sviluppo sostenibile e integrato.

In tale contesto si inserisce anche il bando pubblico recentemente pubblicato per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, finalizzato a regolamentare in modo trasparente e ordinato l’utilizzo degli spazi a mare per la stagione balneare 2026.

Una misura concreta che punta a sostenere gli operatori economici, migliorare i servizi ai cittadini e ai turisti e tutelare il patrimonio demaniale.

Le parole del Sindaco di Bova Marina

“Quando ci siamo insediati, il nostro lungomare era soltanto un’idea lasciata nel cassetto, senza progetto, priva di pianificazione.

Oggi invece abbiamo un progetto concreto, in linea con il nostro programma elettorale, frutto del lavoro costante dell’amministrazione e della struttura tecnica comunale.

È un passo in avanti decisivo per restituire dignità e bellezza a uno degli angoli più suggestivi del nostro paese.

Ma non è tutto.

Siamo pronti ad annunciare che nelle prossime settimane presenteremo le linee guida del nuovo Piano di Spiaggia Comunale, uno strumento urbanistico fondamentale di cui Bova Marina è sempre stata priva.

Un piano che rappresenterà una svolta storica per il nostro territorio, sia dal punto di vista della pianificazione costiera, sia per lo sviluppo turistico, ambientale e imprenditoriale.”

Verso un futuro di sviluppo e bellezza condivisa

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con serietà e spirito di servizio, per trasformare le promesse in fatti concreti, guidata da una visione chiara e orientata al futuro.

I cittadini saranno costantemente aggiornati sull’avanzamento dei lavori e sulle tappe che porteranno alla realizzazione di un nuovo lungomare capace di diventare motivo d’orgoglio per l’intera comunità.