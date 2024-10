Brescia: Cellino preoccupato, teme il ‘ribaltone’ al Consiglio di Stato

A Brescia la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Cellino dura ormai da anni. Si è accentuata dopo il disastro calcistico dell’ultima stagione e neppure la grande opportunità di poter essere ripescato dopo la questione riguardante la Reggina, ha frenato la rabbia dei tifosi. Lo stesso Cellino che in questi mesi è stato molto lontano dalla squadra, secondo quanto riferisce Tuttosport, pare adesso tema possa accadere qualcosa al Consiglio di Stato: “Chi è vicino a Cellino parla di un nervosismo e di una preoccupazione circa il Consiglio di Stato. Si teme il ribaltone clamoroso che possa riammettere la Reggina e questa paura sta tenendo fermo qualsiasi gioco sia per la C che per la B con le Rondinelle che al momento sono bloccate“.

