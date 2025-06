Brescia, nuova linea tranviaria T2: i tram Hitachi Rail saranno costruiti a Reggio

Brescia Mobilità ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Manelli, Hitachi Rail e Alstom, la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 di Brescia, che collegherà le stazioni di Pendolina e Fiera.

Nell’ambito della commessa, che ha un valore complessivo di 326 milioni di euro, Hitachi Rail fornirà i 18 tram prodotti nello stabilimento di Reggio Calabria, gli impianti di telecomunicazione di terra e di bordo e di segnalamento di bordo per un valore complessivo di circa 77 milioni.

Si tratta di veicoli dotati di un sistema Adas (Advanced Driver Assistant System), con funzioni di anti-collisione, grazie al rilevamento di potenziali ostacoli come pedoni e veicoli, con 52 posti a sedere su un totale di 216. I nuovi tram, che secondo l’amministratore delegato e direttore generale di Hitachi Rail, Luca D’Aquila, “rispondono ai più elevati standard di mercato e costituiscono un’eccellenza nel trasporto tranviario a livello globale”, saranno costruiti con materiali leggeri e riciclabili al 98% e avranno un climatizzatore che si adatta al numero di passeggeri e grazie al recupero dell’energia frenante e gli algoritmi Eco-Drive garantiranno un risparmio energetico del 15-20%.

Il tracciato della linea T2

La linea T2, realizzata da Manelli Impresa per un corrispettivo di circa 161 milioni, si svilupperà su un tracciato di 11,3 km in doppio binario tra i capolinea Fiera (zona sud-ovest della città), e Pendolina (zona nord-ovest), garantendo un collegamento con la Stazione FS. Sono previste 21 fermate, un deposito principale a Fiera e uno ausiliario a Pendolina. Il 72% del tracciato sarà in sede dedicata e sarà alimentata per 8,2 km con linea aerea e per 3,1 km a batteria.

Fonte: Ansa Calabria