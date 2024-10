Brogli elettorali a Reggio, chiuse le indagini. Anche Delfino a processo?

Brogli elettorali alle ultime elezioni comunali, imminente la chiusura delle indagini. Secondo quanto raccolto da CityNow, nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità riguardo la chiusura delle indagini, con la comunicazione dei soggetti che dovranno andare a processo.

Secondo indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe non essere richiesta alcuna misura cautelare per i circa 40 soggetti imputati che andranno a processo. Tra questi potrebbe esserci, oltre all’ex capogruppo del PD Nino Castorina, anche l’attuale assessore ed ex presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino, il cui profilo era già stato attenzionato dagli organi inquirenti.

Le contestazioni ai soggetti imputati, salvo sorprese, rimarranno le stesse, ovvero la presunta alterazione del voto in alcune sezioni in occasione delle elezioni comunali reggine che si sono tenute nel settembre del 2020. Lo step successivo alla chiusura delle indagini saranno le richieste di rinvio a giudizio, passaggio preliminare all’udienza preliminare che dovrebbe tenersi entro il 2022.