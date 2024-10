La proposta che fa (nuovamente) discutere: “Bronzi di Riace in giro per il mondo”

Non è la prima volta che si parla di portare i Bronzi di Riace fuori dal Museo Archeologico di Reggio Calabria. Vittorio Sgarbi ne fece una battaglia personale anni fa, in altre circostanze sono arrivate proposte simili.

L’ultima arriva dai consiglieri regionali Enzo Ciconte e Orlandino Greco, che in questi giorni hanno depositato un mozione per la Giunta regionale.

“Ancora oggi, conservati al Museo Nazionale di Reggio Calabria, rappresentano – scrivono Ciconte e Greco – una delle opere scultoree piu’ apprezzate al mondo. Un patrimonio inestimabile, che, in un’ottica di promozione culturale e turistica della Calabria, dovrebbero essere inserite in una programmazione ben dettagliata, che non escluda una eventuale esposizione in altre regioni o, addirittura, nei musei piu’ importanti del pianeta. Ovviamente – precisano – curandone, nei minimi dettagli, ogni aspetto utile a una adeguata conservazione e tutela dell’opera e senza tralasciare l’importanza di far evincere quella che e’ e resta la loro ‘casa’, Reggio Calabria, far conoscere le nostre bellezze e organizzare tour internazionali potrebbe ancor di piu’ incentivare e invogliare i turisti, a visitare la Calabria e a recarsi nei posti e nei luoghi dei Bronzi”.