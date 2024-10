Brunetti e il futuro di Reggio: ‘Nel 2022 niente promesse, ma tanto impegno’

Bilancio di fine anno e pronostici per il futuro. Il sindaco f.f. non fornisce "date di scadenze" ma promette il pieno impegno dell'amministrazione per la risoluzione dei problemi

Quello appena trascorso è stato un mese turbolento per Reggio Calabria. Tra la sentenza Miramare e la sospensione, conseguenza della condanna e di quanto disposto dalle legge Severino, del sindaco Falcomatà e di buona parte della giunta comunale, non sembrava esserci la proverbiale luce in fondo al tunnel per la città.

Una tempesta che, secondo il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti è avvenuta unicamente fra le pagine dei giornali e, per ora, scampata grazie all’accordo trovato dalla maggioranza che ha ricostruito le fondamenta di palazzo San Giorgio prima di veder crollare il Comune.

Brunetti e il futuro di Reggio Calabria

“Il crollo l’avete temuto voi – ha detto il vice designato dal sindaco Falcomatà ai microfoni di CityNow. Il confronto nella compagine di maggioranza è stato sicuramente acceso, ma ci ha visto portare a termine quello che era l’obiettivo primario: la nomina di una nuova giunta”.

Giunti quasi alla fine del 2021 che, secondo l’opinione pubblica, avrebbe dovuto esser un anno più tranquillo rispetto al 2020, si tirano le somme e si iniziano a fare i primi pronostici per il futuro. Anche su questo il sindaco facente funzioni preferisce andare con i piedi di piombo, con una certezza granitica:

“Si conclude un anno non felicissimo, per noi come per molti altri, allo stesso tempo, però, ci aspettiamo che il 2022 possa portare delle belle novità sulla scia del lavoro già programmato negli anni precedenti. I piccoli segnali di miglioramento dati alla città in queste settimane, come il nuovo servizio rifiuti e la messa a dimora del nuovo asfalto, sono tutti passaggi frutto del lavoro programmato negli scorsi anni di amministrazione”.

“Niente promesse, tanto impegno”