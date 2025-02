Bullismo e Cyberbullismo, Giusy Versace parla di evoluzione e prevenzione in Senato

In vista dalla Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo del 7 febbraio, Giusy Versace ha organizzato il suo consueto convegno in Senato, per riflettere, approfondire e trovare nuove idee e spunti per arginare il fenomeno, sempre più crescente, del bullismo e cyberbullismo tra i giovani.

Sono intervenuti voci autorevoli come il presidente dell’Osservatorio Bullismo e disagio giovanile Luca Massaccesi, l’atleta paralimpica, cantante e testimonial del progetto ‘Campioni di Vita’ Annalisa Minetti, la presidente dell’Associazione Presidi Lazio Cristina Costarelli, la psichiatra, psicoterapeuta e direttore sociosanitario ASST Gaetano Pini – CTO Rossana Giove, la psicologa sociale e presidente centro ricerche Themis Isabella Corradini, il Generale Vincenzo Parrinello, la scrittrice Teresa Manes, autrice del libro ‘Andrea, oltre il pantalone rosa’ che ha anche ispirato un film uscito nelle sale nel 2024 e i membri della commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, i senatori Lavinia Mennuni e Luca Pirondini.

Un serrato confronto di oltre un’ora, dal quale è emerso un quadro di adolescenti fragili, molto spesso soli con famiglie assenti e sempre più esposti ai rischi della comunicazione digitale, poichè unico modello di riferimento. I dati illustrati durante il convegno sono allarmanti: il 65% dei ragazzi intervistati (dai 14 anni in su) dichiara di aver subito violenza e di questi il 63% ha subito bullismo, con il conseguente aumento di conseguenze psicologiche come ansia, depressione, autolesionismo e addirittura il suicidio, che rappresenta ormai la seconda causa di morte nei giovani. Inoltre, è emerso anche si abbassa sempre di più l’età con cui i ragazzi hanno accesso a smarthphone e devices di questo tipo: ormai si parla anche di bambini scuole primarie. Gli intervenuti sono stati d’accordo sull’affermare che la prevenzione è importantissima, che la scuola riveste un ruolo fondamentale là dove manca la famiglia e lo sport rappresenta un’ancora di salvezza, il luogo dove ‘allenare’ i giovani alla vita e fornire gli strumenti necessari per ritrovare la propria autostima e abbandonare gli stereotipi creati dalla Rete.