“Buon compleanno Giacomo”: ecco come i reggini ricordano il comico Battaglia

Un compleanno dal retrogusto amaro per il comico Giacomo Battaglia che però viene ricordato dai reggini con infinito affetto e ammirazione

“Oggi è il tuo compleanno! E voglio immaginarci come in questa foto, uno degli ultimi scatti insieme. La sintesi del nostro tempo è tutto in questo momento!”

E’ così che Gigi Miseferi, in un post su facebook ricorda il compagno di vita Giacomo Battaglia.

Compagno di vita perchè Miseferi e Battaglia, nella loro lunga carriera, hanno condiviso molto più che il semplice lavoro. Ed uno sfortunato evento li ha invece separati.

Quasi un anno fa, infatti, Giacomo Battaglia, è stato colpito da un ictus, poche ore dopo il suo ultimo spettacolo.

Il compleanno più brutto, fra gli innumerevoli che i due hanno trascorsi insieme.

Una carriera fatta di successi e di sorrisi quella di Battaglia e Miseferi, conosciuti ed amati non solo dal popolo reggino, ma anche da quello italiano.

Solamente qualche giorno fa Miseferi è stato ospite degli studi di CityNow e durante una delle nostre “Piacevoli Chiacchierate” aveva raccontato la storia che li ha visti protagonisti.

A fare gli auguri a Giacomo Battaglia però non è solamente Miseferi, i social sono pieni di auguri al grande comico che ci ha fatto sorridere in molteplici occasioni. Fra questi vi è anche l’ex presidente della Reggina, Giuseppe Praticò:

“L’amicizia vera e autentica presuppone una partecipazione sentita, puramente oggettiva e pienamente disinteressata, alle gioie e ai dolori di un’altra persona. Partecipazione che, a sua volta, si basa su di un vero identificarsi con l’amico. Buon compleanno amico mio. Sbrigati a tornare da questo lungo viaggio”.

Fra i messaggi di auguri troviamo anche quello di Alfredo Auspici:

“Buon compleanno fratellino”.

Seppur le speranze di vedere Giacomo col suo sorriso siano veramente poche, c’è chi ora ancora non smette di credere.