‘Buona Pasqua Reggio, che la paura si trasformi in coraggio’: gli auguri di una lettrice

Iniziano così gli auguri che una lettrice di CityNow desidera rivolgere a tutta la comunità di Reggio Calabria.

“E noi per la Santa Pasqua preghiamo in silenzio. Che Gesù risorto ci aiuti ad affrontare questo difficile momento, ci dia la forza necessaria, trasformi la paura in coraggio, il timore in sicurezza, l’ansia in tranquillità, la speranza in certezza”.