Reggio, detenuti a scuola di Burraco: al via il 1° corso Fibur

Il gioco come attività educativa per i detenuti. Il progetto partirà il 12 marzo con un torneo finale

Inizierà il 12 marzo 2025 il primo corso di Burraco Fibur all’interno del carcere di Arghillà.

“Siamo grati al Direttore degli II.PP. di Reggio, Dott. Rosario Tortorella, per avere dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti dei detenuti e della nostra associazione”, afferma il presidente del Circolo ADS Burraco di Reggio Calabria, Dott. Pietro Barillà, che aggiunge:

“Il nostro progetto è stato apprezzato e valorizzato dai funzionari dell’area giuridico-pedagogica, coordinati dal Dott. Lorenzo Federico, che lo hanno subito inserito nella programmazione annuale delle attività di Istituto”.

Il valore del Burraco come strumento di aggregazione sociale

Il gioco del burraco è noto per stimolare la memoria, la logica e il ragionamento. L’introduzione di un corso dedicato all’interno del carcere rappresenta un’importante opportunità per i detenuti, offrendo loro uno strumento di aggregazione e crescita personale.

Le attività trattamentali proposte dalle associazioni di servizio svolgono un ruolo fondamentale nella vita detentiva, aiutando i detenuti a impiegare il tempo in modo costruttivo. In un contesto in cui il tempo scorre lentamente, il burraco diventa non solo un passatempo, ma un vero e proprio strumento educativo e sociale.

Il segreto del successo del burraco risiede nella sua semplicità: le regole sono facili da apprendere e permettono a tutti, dai giovani agli anziani, di avvicinarsi con facilità al gioco.

Il progetto dell’ADS Burraco Reggio Calabria

Il progetto, ideato e realizzato dall’associazione ADS Burraco Reggio Calabria, affiliata alla F.I.BUR. – Federazione Italiana Burraco, prevede una serie di incontri teorico-pratici con l’obiettivo di insegnare i rudimenti del gioco ai detenuti.

Il corso si concluderà con un torneo finale, che vedrà la partecipazione di arbitri ufficiali F.I.BUR., garantendo così una competizione regolare e coinvolgente.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di inclusione e riabilitazione, dimostrando come il burraco possa essere più di un semplice gioco, ma un vero e proprio strumento di crescita e reinserimento sociale.