‘Bye Bully’, al Teatro Cilea 600 studenti contro il bullismo

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria si è svolto BYE BULLY, l’evento rivolto alle scuole medie e superiori della città, parte di una programmazione che ogni anno raggiunge migliaia di studenti in tutto il Paese. Molte indagini e ricerche indicano il bullismo come un fenomeno presente in circa il 50% delle scuole italiane, con quasi la metà degli adolescenti che affermano di essere stati vittime di vessazioni, spesso sistematiche.

Bye Bully è una campagna di prevenzione al bullismo, cyberbullismo e violenza tra pari promossa da FARE X BENE insieme a OTB Foundation. La campagna, attiva da oltre 5 anni, ha già raggiunto più di 50.000 ragazzi e ragazze attraverso incontri formativi con Peer Educator e professionisti del settore.

Durante l’incontro organizzato da Fabiana Cristiano, responsabile dell’Ufficio Regionale dell’Associazione in Calabria, e sostenuto dal Consigliere Mario Cardia, circa 600 studenti hanno partecipato presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. L’evento ha visto la partecipazione di esperti come Giusy Laganà, Direttore Generale di FARE X BENE, Lorenzo Galimberti, esperto di comunicazione e digital marketing, e Chiara Maione, educatrice tra pari e ambasciatrice di FARE X BENE ETS.

Ospite d’eccezione è stata Iris Di Domenico, giovane content creator e autrice del libro “Sono solo Scarabocchi”, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza di vita e il suo impegno come Peer Educator.

Un progetto di grande impatto

Il progetto BYE BULLY ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti e adulti sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, fornendo strumenti utili per riconoscere i segnali di questi fenomeni e intervenire. Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, ha sottolineato come il bullismo sia ancora un fenomeno diffuso, e come i social media abbiano amplificato la portata del problema.

“Oggi purtroppo i dati ci dimostrano che bullismo e violenza tra pari sono ancora altamente diffusi. Attraverso gli incontri con gli studenti è possibile intervenire in maniera preventiva, nella speranza di portarli a riflettere e affrontare in maniera consapevole le scelte quotidiane che condizioneranno il loro futuro”, ha dichiarato Arianna Alessi.

FARE X BENE: un impegno costante

Dal 2010, FARE X BENE ETS è impegnata nella difesa dei diritti delle categorie sociali più vulnerabili, come donne, bambini e persone con disabilità. L’associazione realizza progetti di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, promuovendo una cultura di legalità, uguaglianza e rispetto. La collaborazione con OTB Foundation ha permesso di raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, contribuendo alla creazione di un ambiente più sicuro e inclusivo.

Il Consigliere Mario Cardia ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, definendolo un successo che ha contribuito a sensibilizzare i giovani su un tema delicato come il bullismo.