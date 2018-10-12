Giungono a questa associazione doglianze verbali da parte di genitori di ragazzi disabili, in quanto esiste nei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni una disorganizzazione per quanto riguarda la gestione degli alunni disabili.

L’anno scolastico è iniziato da un mese e ancora non è dato sapere quando saranno presenti gli assistenti educativi e se sono sufficienti gli attuali insegnanti di sostegno.

E’ superfluo sottolineare che in assenza degli assistenti educativi gli insegnanti debbono sobbarcarsi di compiti non propri distogliendosi dall’azione formativa che devono svolgere.

L’importanza degli assistenti educativi per questi ragazzi poco fortunati è indispensabile ed è impossibile che i dirigenti che devono occuparsi di questo servizio non si siano adoperati per tempo per far sì che all’inizio dell’anno scolastico tutto fosse predisposto e attuato.

Questa associazione sollecita le Autorità forse competenti, ma di certo inefficienti a svolgere ogni azione necessaria per la risoluzione del tanto delicato e importante problema.

Nel ringraziare per l’attenzione che codeste spettabili Istituzioni riserveranno alla presente chiediamo di essere informati con solerzia sulla problematica e sulle iniziative intraprese. In merito sono stati interessati l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Motta SG Prof.ssa Carmela Laganà, il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della regione Calabria, Cav. Dott. Antonio Marziale e la Dirigente scolastica dell’I.C. di Motta SG, dott.ssa Teresa Marino.