C Silver: la Botteghelle vince a Siderno

Nonostante il terzo posto in classifica già matematicamente acquisito, la Botteghelle non fa sconti e batte, nel penultimo turno del Campionato di Serie C Silver, un combattivo Siderno ( 64-76 il risultato finale).

La gara a Siderno

Nella gara che si è disputata domenica 21 febbraio 2016 a Siderno, i padroni di casa partono spediti e vincono il primo quarto, la reazione dei biancoblu non si fa attendere e si va all’intervallo lungo con la compagine di coach D’Agostino avanti di 6 lunghezze. Al rientro sul parquet la Botteghelle accusa un piccolo passaggio a vuoto che consente all’Ega di piazzare un parziale di 10-3 grazie al quale Pirrone e soci si portano sul +2 ( 62-60) ma con un controbreak di 8-0 gli avversari riprendono le redini dell’incontro. Nei restanti minuti i locali segnano solo due punti, troppo poco per impensierire Pensabene e compagni che chiudono tranquillamente la pratica. La Botteghelle manda a referto ben 5 uomini in doppia cifra con un La Russa scatenato dalla lunga distanza ( 4/5 da tre).

La stagione regolare della Botteghelle si chiuderà sabato 27 febbraio alle ore 18 in casa, contro una Virtus Catanzaro ormai fuori dai giochi per la post season, prima di tuffarsi nei playoff dove, nei quarti di finale, i biancoblu incontreranno la sesta classificata che si conoscerà solo all’ultima giornata.

Il tabellino

EGA BASKET YMCA SIDERNO – BOTTEGHELLE BASKET 64-76 ( 21-18, 35-41, 52-57)

EGA BASKET YMCA SIDERNO: Pirrone 25, Tripodi 2, Fiorenza, Lamberti 8, Spirlì 2, Coluccio n.e., Barranca 6, Fonte 3, D’Agostino n.e., Orlando 18. Coach: Antonio Costa

BOTTEGHELLE BASKET : Malavenda, Cuzzola 19, Pellicanò, Scordino 11, Vazzana 14, La Russa 14, Cimino n.e., Panzera 2, Nucera 2, Pensabene 11, Totino 3. Coach: Seby D’Agostino – Ass.: Roberto Gurzi

Arbitri: Travia e Travia