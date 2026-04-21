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Reggio, al Museo Diocesano una caccia al tesoro per bambini dedicata a San Giorgio

Sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo e la mostra San Prospero. Tutti i dettagli sulle attività gratuite per famiglie

21 Aprile 2026 - 08:08 | Comunicato Stampa

Giovedì 23 aprile h 9-13 sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano e la Mostra San Prospero, un ponte tra due comunità recentemente inaugurata: esposti il dipinto La visione di San Prospero, opera del reggiano Cirillo Manicardi (1910) e un’ampia sezione documentaria dedicata alla storia dell’Istituto San Prospero a Reggio Campi.

Alle h 11.00 i Servizi educativi museali proporranno San Giorgio, il Santo cavaliere, un’entusiasmante caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni (partecipazione gratuita per le famiglie, grazie al contributo 8xMille alla Chiesa Cattolica). Tra indovinelli e codici segreti, i partecipanti dovranno usare tutta la loro astuzia e il loro coraggio per sconfiggere il drago e aiutare san Giorgio in una grande missione di salvataggio. Ad attenderli, nel corso di questa fantastica avventura, ci sarà anche un incontro speciale: un misterioso personaggio giunto direttamente dal passato!

Museo diocesano e Mostra San Prospero: ingresso ridotto

L’apertura straordinaria del Museo e l’attività dedicata ai bambini si inseriscono nel programma di eventi che la Rete dei Musei e dei Siti culturali della città di Reggio Calabria propone il 23 aprile prossimo nella duplice ricorrenza della festività di San Giorgio, patrono della città, e della Giornata Internazionale del Libro.

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Museo DiocesanoReggio Calabria Cultura

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