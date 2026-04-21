Reggio, arriva il Cilea Music Express: musica dal vivo a bordo del bus Atam

Un modo nuovo per vivere la città, mettendo insieme mobilità, cultura e intrattenimento. Domenica 3 maggio a Reggio Calabria arriva il Cilea Music Express, un’edizione speciale del City Tour ATAM che porterà la musica dal vivo a bordo del bus turistico cittadino.

L’iniziativa nasce da un’idea del direttore artistico del Cilea Opera Festival, in collaborazione con Infopoint ATAM ed Experience Reggio Calabria. Per l’occasione, il tradizionale percorso del City Tour si arricchirà di una componente artistica originale: durante il tragitto, infatti, i passeggeri saranno accompagnati da musicisti che si esibiranno live, trasformando il bus in uno spazio performativo in movimento.

Il tour partirà e si concluderà in Piazza Indipendenza, attraversando i principali punti di interesse della città e offrendo ai partecipanti una prospettiva diversa e più coinvolgente del territorio. Sono previste due corse, pensate per consentire una partecipazione più ampia.

Tra i momenti simbolici del percorso ci sarà anche il passaggio nei pressi del Teatro Francesco Cilea, tappa che rafforza il legame tra il servizio di mobilità urbana e l’offerta culturale cittadina.

Con il Cilea Music Express, ATAM conferma l’obiettivo di proporre esperienze innovative, capaci di valorizzare il trasporto pubblico e, allo stesso tempo, promuovere il territorio attraverso linguaggi contemporanei e accessibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Infopoint ATAM Turismo e Mobilità, in Corso Garibaldi 45 a Reggio Calabria. I biglietti sono disponibili anche online su Eventbrite.