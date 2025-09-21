Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura vince il raggruppamento

Bella, maschia e combattiva. In pieno clima pre-campionato non si poteva chiedere di meglio.

Ad una settimana dall’inizio del campionato di A2 Elite, con la Cadi Antincendi che giocherà al Palattinà alle ore 18.30 di sabato prossimo, il 27 settembre 2025 contro Canicattì, arriva il successo che suggella il passaggio del turno, ai sedicesimi di finale nazionali della Coppa della Divisione.

Dopo aver regolato la Gallinese, i giallo-blu allenati dal tandem Honorio e Martino si sono ripetuti vincendo 6 a 8 in casa di una super combattiva Polistena.

Onore al merito alla formazione locale che le ha provate tutte per fermare la caratura della Cadi Antincendi Futura, con un gioca ben costruito ed un Tigani in grande spolvero.

Giallo-blu orfani del portiere Paolo Parisi e di Mario Giardiniere, assenti dell’ultim’ora.

La staffetta sull’unico posto dello straniero la vince Humberto Honorio, preferito a Pizetta a Vitinho complice il regolamento federale della competizione, aspettando il recupero dei vari Ficara,Gabriele Squillaci e Cividini.

Pronti via, è subito 2-0: prima rigore di Squillaci e poi primo gol in maglia Cadi Antincendi per Pedro Mendes.

Il tre a uno passa dai piedi del giovane Christian Melito.

Polistena reagisce con il primo tempo che terminerà 2 a 3 per la Cadi Antincendi.

Nel secondo tempo, un Honorio in grande spolvero realizza su punizione, Mendes segna ancora: è 2 a 5, sembra fatta.

Spettacolare la reazione avversaria: Polistena avrà la forza di pareggiare i conti.

Peppe Scopelliti, a quel punto, riporterà in vantaggio gli ospiti prima dei due gol della sicurezza a firma Falcone negli ultimi tre minuti di gioco, conclusi dal gol della bandiera dei locali.

Pioggia di gol: termina 6 a 8.

Note di merito per il giovane portiere Ramondino e per la new entry Arcudi.L’imprinting giovanile del gruppo ha dato tanto per questa qualificazione, da Pedro a Squillaci, dallo stesso Ramondino a Melito.

La formazione giallo-blu, adesso, si preparerà per la Coppa Sandro Abate:si giocherà in terra irpina alle ore 16.30 di lunedì 22 settembre in casa del team di massima serie per rodare ancora di più, il gruppo.

Il tabellino

Polistena C5-Cadi Antincendi Futura 6-8

(Scopelliti (R), Mendes, Melito, Honorio, Mendes, Scopelliti, Falcone, Falcone).