Redel Viola, coach Cadeo post Castanea: ‘Vincenti, ma senza umiltà’

La Pallacanestro Viola ha vinto, ma non convinto al Palatracuzzi. L’allenatore neroarancio non è per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi. Non le manda a dire ai suoi atleti. Coach Cadeo sa che possono dare di più anche in circostanze difficili come quelle viste nella sfida vinta contro i super combattiva messinesi.

Le dichiarazioni di Cadeo

“Una sfida chiaramente palpitante per tutti quelli che erano al palazzetto. La più brutta Viola che abbia mai visto da inizio campionato, comprese amichevoli e comprese partita in settimana. Non trovo niente di positivo di ciò visto oggi. La partita doveva vincerla Castanea per quello visto in campo, non abbiamo fatto nulla di ciò che avevo richiesto. O prendiamo coscienza e quindi un diverso atteggiamento (è un messaggio ai miei giocatori). I ragazzi sanno a cosa mi riferisco. O “usciamo” molto umili oppure possiamo riporre i nostri pensieri e le nostre velleità; quanto meno non abbiamo festeggiato questa è stata una cosa positiva di ragazzi”.

Atleti giustificati dalla terza partita in sei giorni?

“Non posso cercare alibi rispetto ai falli chiamati e “l’arbitro si ferma presto, si ferma tardi”. Altrimenti sono un giocatore di questo livello o più basso. Se voglio diventare un giocatore di livello più alto, questo fa parte del gioco. Non posso prendere del gioco solo ciò che mi fa comodo. Se è frutto di affaticamento dovuto alle molte partite disputate abbiamo un limite. Dobbiamo prendere coscienza di avere dei limiti e per migliorare dobbiamo essere umili, parlare un po’ di meno solo quando si deve e rimanere più concentrati”.

Verso la trasferta di domenica 22 dicembre

“Se ci presenteremo contro Milazzo con la testa avuto contro Castanea non va bene, già all’andata è stata una partita impegnativa. Abbiamo un’intera settimana per arrivare preparati alla prossima trasferta”.