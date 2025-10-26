Cadi Antincendi Futura: ‘Arbitro con atteggiamento arrogante e a senso unico’. Il comunicato

La Cadi Antincendi Futura, pur riconoscendo pienamente la meritata vittoria dell’Academy Pescara, desidera ringraziare la società ospitante per la cordiale accoglienza e la disponibilità dimostrata durante tutto il corso della partita e anche al termine dell’incontro.

La società ritiene tuttavia doveroso evidenziare l’atteggiamento arrogante, scostumato e a senso unico, mantenuto per tutta la partita dal primo arbitro nei confronti degli occupanti della nostra panchina.

Un comportamento ostile e poco consono al livello della categoria, (nonostante una gara correttissima ed all’insegna del Fair Play tra le due formazioni) che ha portato a diverse ammonizioni ai componenti della panchina e all’espulsione di Cividini, il quale, pur seduto in panchina dal secondo minuto di gioco a causa di un infortunio, è stato sanzionato senza alcun confronto preventivo e in assenza di motivazioni oggettive.

La Cadi Antincendi Futura sottolinea inoltre che l’attuale equiparazione della Serie A2 Élite alla CAN 5 Élite non dovrebbe tradursi in atteggiamenti autoritari o di superiorità da parte di arbitri abitualmente impiegati in Serie A, ma piuttosto in dialogo, equilibrio e rispetto reciproco verso le società e gli atleti che, con passione e sacrificio, contribuiscono ogni settimana alla crescita del futsal italiano.

La società ribadisce infine la piena fiducia nelle istituzioni federali e nella classe arbitrale, auspicando una riflessione attenta su episodi come quello odierno, affinché restino saldi i valori di lealtà, correttezza e rispetto che contraddistinguono questo sport.

Ufficio Stampa Cadi Antincendi Futura

Reggio Calabria, 25 ottobre 2025