Cadi Antincendi Futura, Honorio: ‘Questa squadra non molla mai’

È uno di quelli che la notte prima di una partita, probabilmente, sogna già gli schemi da disegnare in panchina insieme a Tonino Martino. Humberto Honorio, condottiero della Cadi Antincendi Futura, dopo il rocambolesco 2-2 in casa del Pescara raggiunto con due gol a raffica negli ultimi, incredibili, 30 secondi, non nasconde l’orgoglio. Anzi, lo sbandiera. Perché quella rimonta non è un punto rubato, ma il sigillo di un’identità.

“È il bello di questo sport. Abbiamo dimostrato per l’ennesima volta che gli attributi ci sono, che la voglia di vincere c’è. È stato durissimo. All’inizio loro sono stati compatti una squadra che palleggia bene, dinamica, con tanti buoni uno contro uno. Ben allenati. Ma la nostra squadra è questa: non vogliamo, dobbiamo arrivarci con tutto cuore ai play-off. E il bello di questo sport è proprio questo“.

Poi arriva l’aneddoto, il momento in cui la fede si trasforma in profezia. “Mancava 1 minuto e 50, eravamo sotto 2-0. Ho detto ai ragazzi: Guardate, c’è ancora tempo. Ed è quello che è successo. È successo qualcosa di bellissimo, ancora una volta, anche per questo pubblico che non ti lascia mai solo. Sul 2-0 nessuno ha abbandonato il palazzetto: vuol dire che ci credevano. Loro ci sostengono prima ancora che l’arbitro fischi l’inizio, e a volte fanno tanto rumore che non riusciamo neanche a parlarci in campo“.

Onore al merito, ma anche uno sguardo al futuro. Honorio,non può fare a meno di illuminarsi parlando del giovane connazionale Kadu. “Sta facendo veramente cose bellissime. Ho giocato con suo zio, Vampeta che mi disse: “Lui in Brasile stava provando a giocare a calci”. Io dissi: “Fallo venire, vediamo”. Sono passati 4 mesi e può crescere tantissimo. Speriamo che faccia come lo zio, leggenda della nostra disciplina“.

Ora, però, si guarda avanti. La strada è una sola. “Adesso corsa per i play-off. Non si deve mollare niente. Dobbiamo continuare così, partita a partita, senza pensare a lungo. Fare piccoli passi, migliorare ancora perché c’è ancora qualche difettuccio. Lavoreremo per arrivarci fino in fondo“.

Infine, un pensiero da padre. Honorio ha un figlio che milita nell’Under 17 e 19 del vivaio ed è in pianta stabile nelle selezioni azzurre. “Quello che dico a loro, ai nostri giovani, è di non guardare il risultato“, spiega con tono pacato ma fermo. “Devono vedere la crescita che fanno. Noi genitori li guardiamo da fuori, non come tifosi. Stanno migliorando tantissimo, imparando a giocare il nostro sport. Quando arrivo prima agli allenamenti e li guardo, vedo ragazzi che stanno migliorando. E questo è tutto“.