Cadi Antincendi Futura: Lorenzo Honorio convocato nella Nazionale Under 17 di Futsal

Non solo tre vittorie consecutive in A2 Elite, con l’ultimo memorabile sigillo contro New Taranto, non solo la partenza bruciante dell’Under 19 con un settore giovanile sempre più florido. Dal Palattinà arriva una di quelle notizie che corona il lavoro quotidiano: il giovane Lorenzo Honorio veste l’azzurro.

Una bella soddisfazione a marchio giallo-blu che dà slancio a tutte le progettualità che si svolgono giornalmente, con passione e impegno, all’interno della Scuola Calcio Futura.

Dopo un importante cammino di crescita, costellato di successi come il Trofeo delle Regioni – dove per due anni consecutivi ha portato in alto i colori della Calabria – Lorenzo Honorio è stato, nuovamente convocato per il prestigioso progetto “Futsal +”.

Il primo appuntamento stagionale del progetto, dedicato alla categoria Under 17, si terrà al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma, da lunedì 20 a giovedì 23. In questa “vetrina” dei migliori prospetti del calcio a 5 italiano, Lorenzo avrà l’opportunità di crescere non solo come atleta.

Il raduno, infatti, rappresenta il primo mattone per la costruzione della futura Nazionale Under 19. L’obiettivo va ben oltre la sola formazione tecnico-tattica, toccando anche il piano educativo: dagli aspetti legati all’alimentazione, al benessere e alla salute, fino alla gestione delle emozioni e allo spirito di squadra. Un percorso a 360 gradi per formare i giovani calciatori di domani.

A seguire da vicino questo vivaio del futuro, ci sarà anche il Ct della Nazionale maggiore di futsal, Salvo Samperi, per scrutare i talenti che un giorno potrebbero vestire la maglia della Maggiore.

Per Lorenzo Honorio e per l’intera Cadi Antincendi Futura, è un traguardo che conferma la bontà del lavoro svolto e la direzione intrapresa. L’importante cammino giovanile della società si tinge ancora una volta d’azzurro, regalando una gioia che è il miglior carburante per continuare a sognare