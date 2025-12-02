Cadi Antincendi Futura, Minnella: ‘Il futsal è lo sport del diavolo’

Un ritorno sentito, un gol nel finale che sa di miracolo e la consapevolezza di far parte di uno sport dove nulla è scontato.

La serata della Cadi Antincendi Futura, che ha superato il Soverato in un derby dall’esito folle, ha avuto un protagonista speciale in campo: Simone Minnella.

Il calciatore, reduce da un lungo periodo di stop forzato, è finalmente tornato a scendere in campo e sta ritornando gradualmente, giornata dopo giornata. “Il Gol di Honorio? Alcuni lo dicono, dicono lo sport del diavolo e capisci perché? Perché veramente non è nulla scontato nel futsal. Eh, assurdo proprio“. Così Minnella, intervistato dopo la partita, commenta con un sorriso la conclusione da brividi dell’incontro.

La soddisfazione più grande per lui, però, è un’altra: il suo ritorno graduale, da, finalmente soddisfazioni. Come stai? Ah, sto bene. Sono sono troppo contento di tornare a dare il mio contributo in campo – esordisce – Poi volevo ringraziare la società che mi ha aspettato e il Mister Martino che mi ha dato tanta fiducia e anche i compagni“. Un rientro graduale, ma con minuti di qualità.

“Mi manca sicuramente il ritmo partita. Però io ci sono, voglio dare il mio contributo. Se il mister mi dice entra, 30 secondi, 30 secondi vanno bene. Se mi dice 2 minuti, 2 minuti, quello che posso fare lo faccio“.

E poi si arriva a parlare del momento clou della serata: l’azione dell’incredibile vittoria. Con 6 secondi sul cronometro, tutto sembrava impossibile. Ma quando ne restava solo mezzo, le speranze di tutti sembravano svanite. Cosa ha pensato in quel momento Minnella? “Mah, penso che il 99,9% di noi ha pensato che fosse finita in pareggio. Però è uno sport veramente imprevedibile, ne abbiamo viste di tutte.

“Va dato ovviamente merito all’avversario che ha fatto una grande partita, secondo me“. Un riconoscimento doveroso verso un Soverato che, nonostante le assenze e il cambio in panchina (con l’arrivo del mister Tuoto), ha messo in difficoltà la Cadi. “Il Soverato l’ho visto molto bene – conferma Minnella – e sicuramente d’ora in poi saranno in crescita“.