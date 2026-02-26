Cadi Antincendi Futura, Pizetta: ‘Prestazione maiuscola, ora testa ai play off’

Una prestazione maiuscola, una vittoria che sa di svolta e una doppietta personale per continuare a sognare. Al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura supera la S.S. Lazio e rilancia con forza le proprie ambizioni playoff che, dopo la vittoria del ricorso, proietta il team del Presidente Mallamaci, addirittura al terzo posto.

“Grandissima vittoria davanti al nostro pubblico – esordisce Pizetta con entusiasmo –. Una vittoria di squadra, importante. Abbiamo interpretato bene la partita fin dall’inizio, siamo stati subito pericolosi e il successo è frutto del lavoro durante la settimana del mister e dei ragazzi. In questo periodo la squadra sta giocando bene, stiamo difendendo con attenzione e creando tanto. Davanti ai nostri tifosi, è stata una vittoria maiuscola. In certi tratti è stata tirata, ma secondo me abbiamo meritato“.

Con questo successo, la Cadi Antincendi Futura consolida la propria posizione in classifica e continua la rincorsa a un posto al sole nella post-season. Il campionato, però, è ancora lungo e insidioso, come sottolinea lo stesso Pizetta. “Siamo lì, a caccia del posizionamento playoff. Il campionato è ancora lungo e non possiamo sottovalutare nessuno. Ne abbiamo la prova: abbiamo vinto con la prima in classifica e perso con la penultima. Affrontiamo ogni partita con la massima concentrazione, perché solo così possiamo raggiungere l’obiettivo di entrare nei playoff“.

La serata porta anche la firma indelebile di Pizetta, autore di una doppietta che lo rilancia in termini realizzativi. “Sono contento per i gol. In questo periodo fisicamente sto bene, anche se ho sofferto un po’ durante l’inizio di stagione. Ora le prestazioni stanno uscendo e il gol è il frutto del lavoro. Ma i complimenti vanno a tutta la squadra oggi, abbiamo lottato insieme e portato a casa tre punti pesantissimi“.