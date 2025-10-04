La Cadi Antincendi Futura rialza subito la testa. Gran colpo nella capitale

Riscossa e riscatto sontuoso per la Cadi Antincendi Futura che firma un’impresa corsara e si rialza in grande stile vincendo a Roma. Gara ben preparata da Tonino Martino ed Humberto Honorio, quest’ultimo risolutore assoluto del match, terminato 2 a 5.

La bella notizia é il ritorno nel roster di Simone Minnella dopo un lungo infortunio.

La Cadi Antincendi Futura parte con Parisi, Honorio, Falcone, Scopelliti ed il rientrante Pizetta.

Italpol Roma risponde con Basile, Del Ferraro, Pezzin,Ippoliti e Stoccada.

É subito gol dopo trenta secondi.Angolo perfetto, schema idem, conclude Andrea Falcone in mischia. É uno a zero.

Per i capitolini si rivede l’ex di turno Oscar Morgade, dopo tre minuti di gioco.

In casa Cadi invece si rivede, dopo la squalifica, Pasquale Torino. Pericolosa una punizione con Cividini protagonista. Il ritorno di Minnella é realtà già dal primo tempo.

Bella la percussione di Pezzin, idem la risposta di Paolo Parisi. Ottima la recuperata in mezzo al campo e ripartenza fulminea di Torino.

La rubata con tiro annesso di Achille al dodicesimo significa parità. I giallo blu reagiscono con Cividini.

Il brasiliano prima sfiora il gol: dal calcio d’angolo scaturito dal suo tiro arriva un super gol con la mancina per il nuovo vantaggio calabrese. Tutto questo in soli undici secondi.

I capitolini cercano il pari con Morgade trovando la risposta di Parisi. Ancora Cividini rischia il tris su di una pericolosissima punizione. Un’acrobazia di Pizetta strappa gli applausi ma la palla é ancora out.

Nel secondo tempo Stoccada ci prova ma il risultato non cambia.

Il 9 dell’Italpol raddrizza la mira poco dopo con un la girata che vale il pari.

I capitolini crescono. Pizetta prova una replica. Morgade colpisce un palo pieno.

A sette dalla fine il mancino di Humberto Honorio è magico: la Cadi ritorna ancora una volta in vantaggio.

C’è tempo anche per un secondo legno, colpito questa volta da Ippoliti.

Quando mancano tre minuti e ventisette al termine è ancora Honorio, d’esperienza a realizzare un gol pesantissimo, in pieno clima di power play dei locali. Italpol reagisce ancora con Visonan ma è ancora palo.

Powerplay fatale per i capitolini ed il gol di Honorio da campo a campo significa tripletta e vittoria.

Parisi è strepitoso su Morgade. Non c’è più tempo, il cielo è giallo-blu sulla Capitale.