Cadi Futura, Battaglia: ‘Partita leggendaria, adesso i play off’

Un’affermazione di carattere, una prestazione definita “la migliore stagionale” e una vetrina nazionale. L’umore alla CADI Antincendi Futura, dopo la trasferta di Taranto, è alle stelle. A raccontare l’emozione e le prospettive della squadra è il dirigente Carmelo Maggio Battaglia.

“È stata una partita leggendaria, possiamo dire”, esordisce Maggio Battaglia, sottolineando l’importanza del palcoscenico. “Una bellissima vetrina per tutto il mondo futuro. È stata una partita molto emozionante nella quale si è dovuto lottare veramente centimetro su centimetro”.

Sul campo, una risposta collettiva. “Abbiamo tirato fuori la migliore prestazione stagionale. C’è chi, come Kadu,insieme ad Honorio, sono stati trascinatori, ma in realtà tutta la squadra ha lottato centimetro per centimetro, minuto dopo minuto”, spiega il dirigente, che riserva una menzione speciale al portiere: “Paolo Parisi sontuoso. Dall’altra parte c’è una squadra probabilmente la più forte, insieme al Benevento. Paolo ha fatto il Parisi che conosciamo, ormai non ci sorprende neanche più e lo diamo per scontato”.

La vittoria rilancia i sogni giallo-blu. “Adesso ci siamo riavvicinati ed è un treno che non possiamo perdere. Dobbiamo provare fino all’ultimo a conquistare i play-off”, dichiara con determinazione Maggio Battaglia, spostando poi l’attenzione sul vivaio, vero fiore all’occhiello della società.

“Quello del settore giovanile quest’anno è stato rifondato completamente ed è semplicemente il frutto di tanta cura, delle scelte giuste fatte anche in corso d’opera”, racconta. Un progetto che ha visto un cambio in panchina, con l’arrivo di Peppe Scopelliti, ora “al centro del progetto”. I risultati si vedono: “Arrivano vittorie su vittorie praticamente sempre. Ci saranno adesso le fasi finali di Coppa con l’Under 19, giovedì al Palattinà, e l’Under 17 che punta indiscutibilmente in alto”.

L’entusiasmo intorno alle giovanili è tangibile. “C’è molto fermento, la tribuna è spesso piena anche per l’Under 17, con tanti genitori sempre più appassionati. Questo ci fa piacere perché viene condivisa questa esperienza con la gente del territorio”.

Il calendario è fitto di impegni importanti. Giovedì al Palattinà, “un nostro punto di forza”, attende la gara di finale della Coppa Under 19 contro la Gallinese. Venerdì, invece, il big match di Serie A2 Elite contro il Pescara. “Una sfida che vuol dire tanto perché l’anno scorso fu uno spareggio per la Serie A. Squadra forte, indiscutibilmente. C’è grandissima voglia di riscatto”, afferma Maggio Battaglia, che analizza: “Sicuramente una gara difficile per il loro valore tecnico alto. Li abbiamo già affrontati in trasferta, abbiamo perso soffrendo, ma preparandola al meglio ce la possiamo fare”.

Infine, uno sguardo all’Under 17 e un messaggio commosso: “I ragazzi li vedo sbarazzini, senza confini, stanno sognando ed è giusto che lo facciano. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Jacopo Callea, che ha subito un grave infortunio. Lo aspettiamo presto, è di famiglia ormai. In bocca al lupo a lui e a tutti loro in questo cammino”.