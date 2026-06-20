L’ora del riscatto per la Redel Viola: spareggio promozione contro Pizzighettone

Poche ore alla palla a due che segna l’inizio dell’ultimo, cruciale capitolo stagionale per la Redel Viola.

Archiviata con grande amarezza la delusione della sconfitta casalinga nella “bella” contro la Felice Scandone Avellino, i ragazzi di coach Cadeo tornano immediatamente sul parquet per il concentramento a tre sul campo neutro del PalaPolsinelli di Sora.

Stasera, alle ore 20:00, i neroarancio affronteranno la Mazzoleni Pizzighettone, perdente nel confronto della prima giornata contro la Note di Siena Mens Sana, terminato col punteggio di 77-68 a favore dei toscani.

In un torneo di questo tipo, strutturato in un fazzoletto di pochissimi giorni sul finire di giugno, il fattore cruciale sarà inevitabilmente legato alla gestione delle energie mentali e fisiche. Per la Viola, come per le altre squadre, sarà fondamentale resettare la mente dopo la finale persa e attingere a ogni singola risorsa atletica rimasta per imporre il proprio ritmo.

L’avversario: la Mazzoleni Pizzighettone

È un appuntamento storico per la Mazzoleni Pizzighettone: la giovane società lombarda per la prima volta nella sua storia si affaccia a un palcoscenico di questo livello. E c’è da scommettere che dopo l’equilibrato match perso nei minuti finali contro Siena, i ragazzi di coach Baiardo venderanno cara la pelle contro i reggini per mantenere viva la speranza del miracolo promozione.

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Il club ha affrontato la stagione scegliendo la via della stabilità: il roster non è stato stravolto, preferendo puntare su uno zoccolo duro di elementi con una militanza di lungo corso in riva all’Adda. Questa scelta societaria ha permesso di cementare un gruppo estremamente unito, solido e determinato, in cui i nuovi innesti si sono integrati in un meccanismo già collaudato.

Il nucleo dei senatori biancoazzurri è guidato dall’esperta ala croata Dominik Samija (15 punti contro Siena), pedina fondamentale giunta alla sua quarta stagione a Pizzighettone, e dal pivot di 202 centimetri Marcello Piccoli, confermatosi come uno dei terminali offensivi e rimbalzisti più prolifici della squadra. Insieme a loro, a garantire fisicità e leadership, c’è l’ala forte del ’90 Ababacar Sadich Ndiaye (13 pt e 8 rimbalzi contro i senesi), autentico beniamino locale al suo quinto anno in maglia Mazzoleni, e Leonardo Beghini, altra ala forte (197 cm) con tanti punti nelle mani. In cabina di regia il playmaker Daniele Ciaramella, pericoloso dal perimetro e generoso di assist.

Su questa struttura collaudata si sono inseriti i volti nuovi scelti per far fare il salto di qualità al progetto dei “grifoni”. Nel reparto esterni sono arrivati Lorenzo Segala, guardia reduce da un biennio alla Nervianese, e il classe 2005 Lorenzo Mana, esterno dalla mano buona con già esperienza in categoria. A stagione in corso la società è tornata sul mercato per ovviare a un infortunio nel ruolo di point guard, inserendo il giovane Francesco Tedoldi. Un mix di freschezza e continuità che la Viola dovrà affrontare con la massima attenzione.

Completano le rotazioni di coach Giovanni Baiardo Tolasi, Biondi, Pozzetti e Abatemattei.

Arbitri della serata i signori Federico Dinoi di Roma e Francesco Buonasorte di Manfredonia (FG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.