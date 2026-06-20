Reggio, torna l’infiorata di Gallico Marina: fede e bellezza si intrecciano

Gallico Marina si prepara a vivere un momento di fede, arte e comunità. Il 5 luglio 2026 è in programma l’Infiorata, promossa dall’Azione Cattolica “Roberto Petrolino” della Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Intrecci di Fede e Bellezza”, un titolo che richiama il valore spirituale dell’iniziativa e il legame con una tradizione capace di unire devozione, creatività e partecipazione popolare.

La giornata prenderà il via alle ore 18.30 con la Celebrazione Eucaristica. A seguire si terrà la solenne Adorazione Eucaristica, accompagnata da riflessioni spirituali su ogni quadro dell’Infiorata.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di raccoglimento per la comunità parrocchiale e, allo stesso tempo, un momento di valorizzazione del territorio. I quadri floreali diventeranno così non solo espressione artistica, ma anche strumenti di preghiera e meditazione.

A Gallico Marina, l’Infiorata si conferma dunque come appuntamento capace di intrecciare fede, bellezza e senso di appartenenza. Un evento che coinvolge la comunità e invita i fedeli a vivere una serata di spiritualità condivisa.